130 млн обедов для украинцев приготовил шеф-повар Хосе Андрес

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа провёл встречу с основателем международной гуманитарной организации World Central Kitchen, шеф-поваром Хосе Андресом.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента.

Глава государства поблагодарил Хосе Андреса и World Central Kitchen за активную деятельность, которую они развернули в Украине и на границах нашего государства, «в отличие от некоторых других организаций, которые должны были бы заниматься такими вызовами». Целью этой деятельности стала предметная и важная помощь тысячам украинцев, которые страдают от развязанной Россией войны.

«Ценим вашу помощь украинцам с первого дня полномасштабной российской агрессии и ваше присутствие в Украине в этот сложный момент. Благодарим за то, что вы уделяете нашей стране значительную часть своего времени», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что World Central Kitchen с первого дня вторжения России начала работать на украинско-польской границе и помогала вынужденным переселенцам, а сегодня организация развернула активную деятельность во многих городах Украины.

К работе World Central Kitchen в нашей стране привлечены около 5 тысяч украинцев, работает более 500 заведений питания. С начала войны было приготовлено более 130 миллионов обедов для наших граждан, говорится в сообщении.

По словам Владимира Зеленского, государство готово всячески способствовать деятельности организации такого уровня, которая выполняет крайне важную гуманитарную миссию.

В ходе встречи Хосе Андрес подчеркнул, что World Central Kitchen будет продолжать помогать украинцам, в частности, поддерживать людей на территориях, которые будут освобождены от оккупации.

«Мы будем готовы уже в первые часы помогать регионам, которые будут деоккупированы», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос, который беспокоит всех украинцев: когда закончится война.

Фото: ОПУ

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