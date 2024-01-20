Оружие победы: Франция будет поставлять Украине ежемесячно до 50 авиабомб AASM 

Франция будет поставлять Украине до 50 авиабомб AASM Hammer ежемесячно до конца 2024 года. Также Париж увеличит поставки артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в эфире France Inter, его цитирует L’Express.

По его словам, поставки авиабомб начнут с января, они будут продолжаться по меньшей мере весь 2024 год. Министр подчеркнул, что эти бомбы могут быть адаптированы к самолётам советского класса, как МиГ и Су, которые использует Украина.

Сам тип AASM Hammer назван не был. По мнению экспертов издания «Діфенс Експрес«, есть серийные комплекты на 250- и 1000 килограммовые бомбы. Сам комплект, устанавливаемый на обычные бомбы, состоит из двух частей. Носовой системы наведения: инерциальная и спутниковая, а также опционально тепловизионная или лазерная. И хвостовой системы наведения с рулевыми поверхностями и твердотопливным двигателем. Последний позволяет увеличить дальность сброса бомбы до более 70 км, которая достигается путём высотного сброса. При этом известно, что компания ведет разработку версий со значительно увеличенной дальностью – до 150-200 км.

Также Лекорню заявил об увеличении поставок боеприпасов для артиллерии. Он отметил, что в период с февраля 2022 года по апрель 2023 года Франция поставляла 1 тыс. в месяц. С февраля прошлого года – 2 тыс. снарядов в месяц, а с января 2024-го количество снарядов вырастет до 3 тыс. в месяц.

Министр анонсировал изготовление Францией для Украины 78 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Шесть из них ВСУ заказали за собственные средства. Оборонное ведомство Украины рассказало, что в 2024 году запланировано испытание управления огнём САУ CAESAR с применением искусственного интеллекта, что позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и повысит точность поражения целей на 30%.

САУ CAESAR имеет калибр 155 мм и способна вести огонь на расстоянии до 42 км, делая около шести выстрелов в минуту. Бесконтактные детонаторы дают возможность подрывать снаряды в воздухе, до контакта с целью или поверхностью. Двигаться установка может со скоростью до 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью.

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