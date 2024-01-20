MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Епишко, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Епишко, светлая ему память

photo_2023-10-28_12-22-55-Cropped.jpg

На фронте погиб защитник из Одесской области 37-летний солдат Виталий Епишко.

Об этом сообщила пресс-служба Раздельнянской городской территориальной громады

Виталий отдал свою жизнь за Украину 17 января 2023 года, выполняя боевое задание в Донецкой области. Лишь 30 октября с воином в Раздельной могли попрощаться родные, близкие, друзья, побратимы.

Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя Арциза Одесской области Владислава Бессараба, с которым земляки попрощались 29 октября 2023 года.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy 

Просмотров: 346

Смотрите также...

scroll to top