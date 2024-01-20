В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Епишко, светлая ему память

На фронте погиб защитник из Одесской области 37-летний солдат Виталий Епишко.

Об этом сообщила пресс-служба Раздельнянской городской территориальной громады.

Виталий отдал свою жизнь за Украину 17 января 2023 года, выполняя боевое задание в Донецкой области. Лишь 30 октября с воином в Раздельной могли попрощаться родные, близкие, друзья, побратимы.

Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя Арциза Одесской области Владислава Бессараба, с которым земляки попрощались 29 октября 2023 года.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Telegram

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