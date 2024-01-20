ЮНИСЕФ передал компьютерную технику одесским детсадам

В рамках реализации проекта ЮНИСЕФ «Обеспечение непрерывности обучения и развития детей дошкольного возраста в условиях кризиса в Украине» при поддержке Министерства образования и науки Украины заведения дошкольного образования Одессы получили 44 ноутбука Hewlett-Packard.

В комплект с ноутбуком входят сумка для ноутбука, наушники и компьютерная мышь, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Также, согласно Меморандуму о сотрудничестве в сфере инноваций и цифровизации между Министерством цифровой трансформации Украины и компанией Cisco, в учреждения общего среднего образования Одессы передано 8 маршрутизаторов с точками доступа Wi-Fi.

Распределение ноутбуков и маршрутизаторов с точками доступа Wi-Fi по районам города выглядит так:

Приморский район – Hewlett-Packard – 9, маршрутизаторы с точками доступа Wi-Fi – 3;

Киевский район – Hewlett-Packard – 11, маршрутизаторы с точками доступа Wi-Fi – 2;

Хаджибейский район – Hewlett-Packard – 12, маршрутизаторы с точками доступа Wi-Fi – 2;

Пересыпский район – Hewlett-Packard – 12, маршрутизаторы с точками доступа Wi-Fi – 1.

Для справки. Проект «Обеспечение непрерывности обучения и развития детей дошкольного возраста в условиях кризиса в Украине» создан для поддержки семей с пострадавшими от войны детьми. Его реализует Всеукраинская общественная организация «Ассоциация работников дошкольного образования» в рамках программы Детского фонда ООН (UNICEF Ukraine) «Совместно» и при информационной поддержке Министерства образования и науки Украины, Украинского института развития образования.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года при содействии ЮНИСЕФ в одном из учебных заведений Пересыпского района Одессы оборудовано убежище для детей и жителей района.

Фото: «Одесса»

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