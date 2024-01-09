Школы Одесской области 9-10 января переходят на дистанционную форму обучения

В связи с ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, 9 и 10 января все учебные заведения области переходят на дистанционный формат занятий.

Соответствующее распоряжение 8 января подписал председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

В распоряжении также отмечается, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

«Однако, уважаемые родители, если есть такая возможность — оставьте детей дома», — обратился к родителям глава ООГА.

Олег Кипер подчеркнул, что все эти рекомендации на период ненастья. О возобновлении очного образовательного процесса будет сообщено дополнительно.

Аналогичное распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области предупредила о снеге с дождём, порывами ветра и снижении температуры, гололёде и налипании мокрого снега.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy