Школы Одесской области 9-10 января переходят на дистанционную форму обучения

В связи с ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, 9 и 10 января все учебные заведения области переходят на дистанционный формат занятий.
Соответствующее распоряжение 8 января подписал председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.
В распоряжении также отмечается, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп.
«Однако, уважаемые родители, если есть такая возможность — оставьте детей дома», — обратился к родителям глава ООГА.
Олег Кипер подчеркнул, что все эти рекомендации на период ненастья. О возобновлении очного образовательного процесса будет сообщено дополнительно.
Аналогичное распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов.
Одесса News информировала, что Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области предупредила о снеге с дождём, порывами ветра и снижении температуры, гололёде и налипании мокрого снега.
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