Одесский зоопарк отмечает своё 100-летие

23 сентября в мэрии прошли торжества, посвящённые 100-летнему юбилею Одесского зоопарка.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

По случаю праздника коллективу зоопарка вручена Почётная награда Одесского городского головы «Трудовая слава».

«Благодарю вас за то, что вы делаете. Спасибо за те условия, которые вы создаёте для животных и гостей зоопарка. Свидетельством тому является постоянно растущее количество посетителей. Со своей стороны мы, городские власти, будем делать всё, чтобы Одесский зоопарк становился ещё лучше, а одесситы и гости города приходили туда с удовольствием», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также директору зоопарка Игорю Белякову вручена награда Одесского городского головы «За заслуги перед городом».

«Я благодарен мэру Одессы за то, что он поддерживает нас и действительно серьёзно подходит к вопросу развития и улучшения нашего зоопарка. Вместе мы сделаем ещё больше», – сказал Игорь Беляков.

В ходе торжественного мероприятия мэр Одессы Геннадий Труханов анонсировал масштабную реконструкцию вольера для слона, стартующую в ближайшее время.

Для справки. В 1914 году норвежец по происхождению Генрик Бейзерт организовал акционерное общество «Одесский зоологический сад». Работы по его обустройству начались только в 1922 году.

Сначала зоопарк размещался в нижних садах Воронцовского дворца — сегодня это Греческий и Стамбульский парки. В 1937 году был перенесён на территорию, где он сейчас и находится.

Площадь современного зоопарка составляет 6,5 га. Коллекция животных насчитывает 242 вида. Общее количество животных составляет 1754 экземпляра. В Красную книгу Украины занесены 23 вида животных, в Международную красную книгу – 29 видов. Более 40 видов животных постоянно размножаются.

В зоопарке работает научная программа «Филин» по разведению и интродукции в природу филинов. Этих краснокнижных птиц более 10 лет выпускают в дельтах Днестра и Дуная.

В начале войны зоопарк принял от выезжавших из города одесситов более 700 животных. Более 200 из них уже вернулись к своим хозяевам.

Ежегодно зоопарк посещают более 300 тыс. любителей природы. В настоящее время значительное количество вынужденных переселенцев посещают зоопарк бесплатно.

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