ВСУ освободили от врага ещё один населённый пункт в Донецкой области

Вооружённые силы Украины установили контроль над посёлком Яцковка в Донецкой области и восстановили ранее утраченные позиции на Бахмутском направлении.

Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

«В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населённым пунктом Яцковка возле городка Оскол. Наши войска улучшают своё тактическое положение. Так, благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад, качественной организации боя, нам удалось восстановить ранее утраченное положение и обеспечить контроль позиций в районе южнее Бахмута», — сказал он.

По его словам, на Бахмутском направлении обстановка остаётся сложной, однако контролируемой. Противник продолжает вести наступательные действия, чтобы вытеснить украинские подразделения с занятых позиций. ВСУ держат оборону несмотря на интенсивный огонь противника.

Как сообщала Одесса News, 20 сентября на стеле на административной границе Донецкой и Харьковской областей подняли украинский флаг.

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