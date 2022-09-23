Куда пойти в Одессе на выходные 24-25 сентября

24-25 сентября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов, однако вместе с Оперативным командованием «Юг» ВСУ предупреждает об опасности посещения пляжей.

Выбор, как всегда, за Вами.

24 сентября в парке Шевченко, «Ракушка» (у стадиона «Черноморец») одесситов и гостей города приглашают на семейный благотворительный фестиваль “FAMILY WEEKEND”. Вас ждут: множество мастер-классов для детей; благотворительная ярмарка, где Вы сможете приобрести различные поделки, изготовленные собственноручно мастерами; лотерея с розыгрышем призов; благотворительный аукцион; фотозоны, где можно сделать крутое фото в ретро-автомобилях или с колонной байкеров; уголок ведьм, где можно загадать желание; невероятные эмоциональные выступления Jazzets, группы 4.5.0, сказочной этнорок-группы украинских эльфов «ЯРРА». В случае воздушной тревоги мероприятия временно будут прекращены, участникам сообщат о возможных действиях и эвакуации в бомбоубежища вблизи места проведения мероприятия. Начало фестиваля с 10:00 до 21:00. Вход бесплатный.

24 сентября на сцене Одесской областной филармонии состоится большой джазовый вечер изветного пианиста Алексея Петухова. Слушателей ожидает много разностильной музыки, как известной, так и экспериментальной, новые исполнители и настоящая атмосфера большого джазового события. Большой джазовый концерт состоит из двух отделений. Стоимость билетов от 150 гривен. Начало в 17 часов.

24 сентября в Одесском зоопарке в 10:30 – концертная программа, посвящённая его 100-летию, а также детские развлечения с аниматорами, мастер-классы и аквагрим. Вход для детей до 14 лет — бесплатный.

25 сентября концертно-продюсерская компания «Magicbox» представляет в Одессе концерт популярного исполнителя, украинского певца, музыканта и саунд-продюсера, яркого представителя нового поколения артистов отечественной сцены Артёма Пивоварова. Концерт состоится в Одесской областной филармонии. Начало в 18 часов. Стоимость билетов от 550 грн. Адрес: ул. Бунина, 15.

До 1 октября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета продлится VII Международный фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» – «THE ART OF VICTORY». Вас ждут неповторимые, изысканные балетные, хоровые, оперные представления и гала-вечера. 25 сентября в 18:00 – премьера балета-гала «СЮИТА A LA DANSE. От классики до современности». Стоимость билетов от 100 до 500 гривен.

25 сентября в 16:00 — премьера концерта барочной музыки «ХОРОВОЙ ВЕРНИСАЖ» в Евангелически-лютеранской Церкви св. Павла. Билеты будут доступны в продаже перед началом концерта в Кирхе.

25 сентября в 21:30 — концерт солистов Одесской оперы ORQUESTRA CLASSICA DOCENTRO (Конимбриге, Португалия) в Одесском оперном театре.

До 5 октября в выставочном зале Одесской организации Национального Союза художников Украины выставка работ преподавателей художественно-графического факультета Университета Ушинского. Экспозиция получила название «Будем яркие сеять цветы». Адрес: ул. Торговая, 2.

До 3 декабря Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович». Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине. Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. На выставке представлены 18 акварелей. Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

Уютных выходных!

НЕ используйте пляжи для отдыха – это опасно!

Фото: Ольга Черненко, Александр Александров/Одесса News, Владимир Андреев/Думская

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