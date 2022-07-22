Командование «Юг» предупреждает об опасности посещения пляжей

Из-за штормовой погоды в северо-западной части Чёрного моря создаются предпосылки к усилению активности движения вражеских мин.

Об этом информирует Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу. Опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины. Для информирования населения на территории пляжей в Одессе установлены таблички об опасности», — сообщается в информации ОК «Юг».

«НЕ используйте пляжи для отдыха – это опасно!», — предупреждают военные.

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