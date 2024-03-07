В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Литинский, светлая ему память

15 ноября 2023 года во время выполнения боевых задач возле села Сергеевка Сватовского района Луганской области в результате вражеской атаки погиб житель села Петропавловка Одесской области Сергей Литинский.

Об этом сообщала в Facebook Петропавловская объединённая территориальная громада,

Родился Сергей 31 января 1987 года в селе Петропавловка Саратского района, где и закончил школу. После окончания учился в Измаильском техникуме, получил профессию электрика. Окончив техникум, был призван в армию. Службу проходил в Калуше Ивано-Франковской области.

После армии начал работать в Киевксом «Метрострое». С 2014 по 2015 годы был участником антитеррористической операции. В 2015 году работал в ООО «Агросвит ТД».

С первого дня полномасштабного вторжения пошёл защищать родную землю.

Прощание с погибшим героем прошло 3 декабря.

Одесса News информировала о гибели 28 ноября 2023 года в селе Богдановка Донецкой области во время вражеских штурмовых действий жителя Новогеоргиевки Одесской области 44-летнего Валентина Варги.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Петропавловская ОТГ/Facebook

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