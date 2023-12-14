В одной из крупных школ Киевского района Одессы отремонтировали укрытие

Ещё несколько школ Киевского района Одессы заработали очно с прошлой недели.

Так, условия для безопасного обучения детей и занятий спортом созданы и в одной из самых больших школ города, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«В прошлые, ещё доковидные времена, мы создали в этой школе отличную спортивную базу. Сегодня здесь отремонтировано укрытие. Так что дети во время воздушных тревог находятся в комфортных условиях, обеспечены водой и, в случае необходимости, медицинской помощью», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что укрытие оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания детей при воздушной тревоге. Кроме того, есть интерактивные доски, чтобы дети могли не отрываться от учебного процесса.

Работы по оборудованию укрытий в тех заведениях, где это возможно, продолжаются, информирует горсовет.

Одесса News сообщала, что в декабре 2023 года в Белгород-Днестровском сообщено о подозрении двум директорам подрядных организаций в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге, а также физическому лицу — предпринимателю в мошенническом завладении бюджетными средствами и подлоге документов при выполнении подрядных работ по текущему ремонту противорадиационного укрытия заведения общего среднего образования в Белгород-Днестровском районе.

Фото: «Одесса»

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