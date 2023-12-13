Как заработать 700 тысяч гривен на школьном убежище знают в Белгород-Днестровском

Ювенальные прокуроры Одесской области продолжают работу по противодействию незаконному использованию бюджетных средств при строительстве, ремонте и эксплуатации объектов гражданской защиты образовательного назначения.

По информации Одесской облпрокуратуры, в Белгород-Днестровском сообщено о подозрении двум директорам подрядных организаций в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге, а также физическому лицу — предпринимателю в мошенническом завладении бюджетными средствами и подлоге документов.

Как показало следствие, подрядчики завладели бюджетными средствами при выполнении подрядных работ по текущему ремонту противорадиационного укрытия заведения общего среднего образования в Белгород-Днестровском районе.

«Подозреваемые завысили объёмы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличили сумму потраченных средств на ремонт бомбоубежища. В результате таких противоправных действий на счета подрядчиков безосновательно перечислено по актам выполненных работ почти 700 000 гривен», — говорится в сообщении.

Также в конце октября этого года уведомлено о подозрении должностного лица одного из сельских советов Белгород-Днестровского района в служебной халатности.

Одесса News информировала, что экс-председателя Белгород-Днестровского райсовета в Одесской области Григория Мельниченко будут судить за присвоение скоростного катера Госэкоинспекции стоимостью 2,7 млн грн.

Фото: Одесская облпрокуратура

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