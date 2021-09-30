На кокаине счастья не построишь: 4 наркодельца из Одессы предстанут перед судом

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в Приморский районный суд обвинительный акт в отношении организатора и 3-х членов преступной группы, обвиняемых в распространении в Одессе кокаина, МДМА, амфетамина, метамфетамина и каннабиса.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, в апреле этого года разоблачена организованная группа, в состав которой входили преимущественно молодые женщины «модельной внешности», специализировавшиеся на распространении в Одессе и области наркотических средств и психотропных веществ.

Следствием установлено, что 32-летняя уроженка Закарпатья создала преступную группу для продажи наркотиков и психотропов. В состав группы она привлекла 23-летнего одессита и двух жительниц Одесской области 23-х и 25-ти лет.

«Знакомясь в клубах, через других уже доверенных клиентов, девушки среди состоятельных лиц искали новых «друзей» и предлагали «погружение в другую реальность», — говорится в сообщении.

Заказы на «товар» дельцы принимали на аккаунтах в мессенджере Telegram путём поступления аудиозвонка или смс-сообщений.

Реализация наркотиков происходила из рук в руки или с помощью так называемых «закладок».

Отмечается, что средства за приобретённые наркотические средства «клиенты» перечисляли на банковские карточки или лично передавали непосредственно в руки фигурантов.

Во время проведения санкционированных обысков помещений и транспортных средств дилеров правоохранители изъяли средства в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, банковские карты, а также расфасованный кокаин, каннабис, амфетамин, метамфетамин и МДМА.

В ходе досудебного расследования задокументировано 9 эпизодов сбыта.

За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года судом взят под стражу организатор — гражданин Азербайджанской Республики, и 3 члена преступной группы, которая наладила в Одессе распространение наркотических средств и психотропных веществ, привлекая к противоправной деятельности несовершеннолетних.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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