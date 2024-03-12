Два одесских патрульных полицейских пошли под суд за взяточничество

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух инспекторов Управления патрульной полиции в Одесской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

По сообщению облпрокуратуры, полицейские требовали от водителя взятку, обещая не привлекать его к административной ответственности за управление автомобилем якобы в состоянии наркотического опьянения.

Патрульных задержали сразу после получения ими 25 тысяч гривен неправомерных средств.

В настоящее время обвиняемые уволены из правоохранительных органов.

Одесса News информировала, что в мае 2023 года начальник одного из отделов Управления патрульной полиции в Одесской области разоблачён на взятке, обещая беспрепятственную перевозку крупногабаритного груза в сопровождении правоохранителей.

Фото: Одесская облпрокуратура

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