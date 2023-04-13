Суд в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» $5 млрд за имущество в Крыму

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить НАК «Нефтегаз Украины» $5 млрд.

Об этом сообщил 13 апреля в Facebook глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

Он отметил, что это компенсация за убытки и утраченное имущество «Нафтогаза» в Крыму, начиная с 2014 года. По словам Чернышова, речь идёт о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, ставшей одной из главных мишеней РФ во время оккупации украинского полуострова.

«Верю, что это не последнее решение, которое будет принято в Гааге в пользу нашей страны. За нами правда. А те, кто борются за правду, не проиграют», – написал Чернышов.

В пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что арбитражные решения можно делать через механизм принудительного выполнения. Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, «Нафтогаз» имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.Сумма компенсации, установленная этим решением, является самой большой суммой, присуждённой международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму, добавили в «Нафтогазе».

Для справки. Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признаётся Украиной и большинством стран мира.

20 сентября 2017 года НАК «Нафтогаз України» и шесть её дочерних компаний, среди которых «Черноморнефтогаз», подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причинённых захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым. В компании оценили убытки в связи с захватом Россией активов в Крыму в $5 млрд.

1 марта 2019 года арбитраж в Гааге подтвердил вину России в потере НАК «Нафтогаз України» своих активов в Крыму. Витренко заявлял, что следующий шаг – решение арбитража о компенсации за потерю этих активов. Сумма, которую затребовал «Нафтогаз», составила около $8 млрд с процентами.

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