Главный оппозиционер Путина Алексей Навальный в коме: его отравили

Утром 20 августа самолёт, в котором лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что в полёте политику стало плохо.

Как сообщает Интерфакс, Навального госпитализировали. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что у политика токсическое отравление.

Сейчас он в коме и подключён к аппарату ИВЛ.

Врачи поставили Алексею Навальному предварительный диагноз «отравление неустановленным психодиcлептиком» — веществом, которое способно вызывать галлюцинации.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что этот диагноз пока неофициальный, поскольку результаты анализов, по словам врача, ещё не готовы.

Заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко сообщил, что специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом.

«Диагноз находится в процессе уточнения, проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультации врачей смежных специальностей, консилиумы и так далее», — сказал Калиниченко.

Соратники Навального уже написали заявление в полицию и в Следственный комитет РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал комментарий произошедшему с Навальным.

«Мы знаем, что он находится в тяжёлом состоянии, врачи сейчас делают всё, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины», — продолжил он.

По словам Пескова, консилиумы по Навальному проходят с участием врачей из Москвы.

Его спросили, поможет ли Кремль организовать перевозку оппозиционера за границу, если это потребуется для его лечения.

«Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», — заверил Песков.

«Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», — добавил он.

Версию об отравлении галлюциногеном Песков назвал «только предположением, было ли это отравление». Он напомнил, что результаты анализов не объявлялись, а любая версия должна быть подтверждена лабораторно.

Он заметил, что врачи работают над лечением пациента и делают все необходимое. «Кроме этого, они достаточно открыты в предоставлении детальной информации о том, что происходит», — сказал Песков.