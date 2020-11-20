Экс-депутат Одесского горсовета Марков задержан в Москве с золотом скифов

19 ноября в Москве по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам, задержан скандально известный экс-депутат Одесского горсовета Олег Марков.

Об этом сообщает МК.ru.

Марков долгое время числился в розыске за участие в беспорядках в Одессе в октябре 2013 года. В своё время российская сторона отказалась передавать его Киеву. Но теперь, как пишет издание, «народному избраннику грозит гораздо более серьёзное обвинение».



Напоминая о коллекции скифского золота из крымских музеев, которая накануне аннексии Крыма экспонировалась в Нидерландах и там так и осталась до сих пор, издание отмечает, что «те раритеты были не единственными, найденными на территории Украины. По всей видимости, какая-то часть артефактов осела в других городах. И что-то из этих сокровищ Марков, по версии следствия, ввёз контрабандой в Россию, где попытался продать».

По информации, которой располагает «МК», сделка была намечена в отделении банка на территории «Москвы-Сити». Там же экс-депутата и задержали сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области совместно с полицейскими ЛОВД Москва-Белорусская. По некоторым данным, речь идёт об уникальных экспонатах ценой в сотни тысяч евро. Среди изъятых у Маркова предметов старины – амфора, ожерелье, медальон с изображениями античных героев, золотые пластины в виде изображения оленя и льва.

В четверг, 19 ноября, материалы об избрании меры пресечения Маркову поступили в Хорошевский суд.

«Продолжается поиск соучастников – судя по всему, контрабандный товар везли в Россию поездом, и у торговца древностями явно должны быть сообщники», — резюмируется в сообщении.

Кстати. Олег Марков является младшим братом беглого главы партии «Родина» Игоря Маркова. В январе 2014 года Олег Марков был задержан в Москве после совершённого им в центре города ДТП. Тогда ходили слухи, что он попал в аварию под воздействием наркотиков. История с ДТП закончилась для Маркова благополучно, российское «правосудие» отпустило бывшего депутата на свободу, а не экстрадировало в Украину, где он был подозреваемым в организации попытки штурма одесского облУВД 22 октября 2013-го.