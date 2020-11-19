Как в Одесской области отправляют в мир иной умерших от COVID-19

В Одесской области состоянием на 19 ноября от коронавируса COVID-19 и сопутствующих ему болезней умерли 489 человек.

В Одессе таких умерших хоронят по специальному протоколу. Согласно распоряжению главного санитарного врача Украины, тела умерших обрабатываются специальным дезраствором, помещают в герметичный полиэтиленовый пакет, а затем кладут в гроб.

Во время церемонии похорон присутствовать может только один человек на 10 квадратных метров, на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. При этом сотрудники, ответственные за погребение, должны вести учёт присутствующих.

Как рассказал изданию «Vgorode» патологоанатом Ренийской центральной районной больницы Андрей Думетрашко, в этом районе не вскрывают тела умерших от коронавируса. Усопших кладут в чёрные полиэтиленовые мешки и хоронят.

В Рени от осложнений Covid-19 умерли 4 человека. У них была тяжёлая форма двухсторонней пневмонии. По словам Думетрашко, усопших похоронили в плотных полиэтиленовых мешках. Родственникам запретили раскрывать пакеты из-за опасений распространения коронавируса. Поверх полиэтилена можно было класть чистую одежду и другие вещи покойника.

Родственников умерших просили подписать соглашение, чтобы забрать тела из морга без вскрытия. Разрешение на это утверждали с главным и лечащим врачами. Чтобы избежать заражения, сам врач общался с родственниками умерших через окно. Думетрашко объяснил это тем, что сейчас многие люди болеют в лёгкой форме, в том числе и медики (31 медработник в Ренийском районе, — ред.). Таким образом сотрудники больницы стараются избежать распространения вируса.



Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года в Таиланде умер судебно-медицинский эксперт, который впервые в мире заразился коронавирусом от покойника.