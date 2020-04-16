Первый в мире случай заражения от покойника зафиксировали в Таиланде

В Таиланде умер судебно-медицинский эксперт, который, вероятнее всего, заразился коронавирусом от покойника.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Daily Mail.

«Как подозревают учёные, судебно-медицинский эксперт скончался в Таиланде после заражения коронавирусом от мёртвого пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот случай в столице страны Бангкоке считается первым в мире.

Впрочем, исследователи не исключают, что медик, который постоянно контактировал с умершими, мог заразиться и от живого носителя коронавируса.

Ранее ВОЗ призвала соблюдать осторожность при обращении с телами людей, которые умерли от Covid-19, поскольку до конца не изучено, как именно вирус может передаваться.

По данным Worldometer, на 7.30 утра 16 апреля в Таиланде заболели 2 643 человека, 43 умерли.

Всего в мире на это время заболели коронавирусом 2 083 326 (увеличение за сутки на 83 332), умерло — 134616. За сутки в мире от этой болезни умерло 7 863 человека.

Наибольшее количество умерших в США — 28 529 человек, в Италии — 21 645 и в Испании — 18 812. Более 17 тысяч во Франции и почти 13 тысяч в Великобритании.

В первой пятёрке стран по количеству заболевших — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке занимает 41-е место. Позавчера, 14 апреля, была на 45-ом.

Кстати. Минздрав утвердил рекомендации относительно погребения умерших от коронавируса, согласно которых к обрядам перед погребением, в случае крайней необходимости, может допускаться не более 10 человек при условии одновременного пребывания в помещении; не более 1 человека на 10 квадратных метров; во время обряда между присутствующими должна быть безопасная дистанция в 1,5 метра; поцелуи тела умершего запрещаются; погребение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу. Органы местного самоуправления осуществляют учёт лиц, присутствовавших при захоронении.

Как сообщала Одесса News, в связи с распространением коронавирусной инфекции в Стокгольме (Швеция) переоборудуют ледовую арену под морг, в Великобритании медикам предоставляют стадион «Тоттенхэм», в порты Турции запрещён заход иностранных судов.