Ряды заболевших в Одессе коронавирусом пополнились ещё тремя людьми

За истекшие сутки в Одессе зарегистрировано 3 новых случая COVID-19.

Об этом информирует Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

На утро 27 апреля в Одессе лабораторно подтверждены 57 случаев COVID-19.

Сообщается, что сегодня на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 20 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 10 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Все пациенты — в возрасте старше 60 лет, из них два одессита, двое иногородних.

Также 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, четыре — в удовлетворительном состоянии.

Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Двое детей в возрасте 9 лет и 1 год 3 месяца находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

В числе заболевших коронавирусной болезнью жителей Одессы — четыре медработника городских лечебно-профилактических учреждений, а также один врач областной детской больницы. Среди заболевших нет сотрудников инфекционной больницы.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц, — говорится в сообщении.

Зарегистрирован один летальный случай 22 апреля у жителя Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 8 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 48 одесситов.

Как сообщала Одесса News, на 27 апреля ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» подтвердил 240 случаев заболевания коронавирусом во всей Одесской области, в т.ч. 13 детей и 60 медиков. Вспышки зафиксированы в 11 городах и 17 районах области.