2 ноября одесские школьники пойдут на учёбу

2 ноября в учреждениях общего среднего образования Одессы возобновляются занятия.

Об этом говорится на официальном сайте города.

Решение принято в соответствии с Постановлением КМУ от 22 июля 2020 г. № 641 «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» в связи с тем, что Одесса отнесена к «оранжевому» уровню опасности.

Департаментом образования и науки Одесского городского совета организовано изучение уровня заболеваемости ОРВИ. На карантин закрываются классы, где гриппом и простудой болеют 20 и более процентов учеников.

Кроме того, в учреждениях сохраняется режим усиленного санитарного контроля: термометрия, обработка рук и поверхностей, проветривание.

Родителей просят не допускать посещение школ детьми, имеющими признаки заболеваний.

При необходимости (или по желанию) обучение можно проходить дистанционно.

Как сообщала Одесса News, по данным на 16:00 29 октября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободна 101 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.