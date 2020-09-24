В Украине за сутки зарегистрировали 3 372 случая COVID-19

В Украине за прошедшие сутки выявлено 3 372 случая заражения коронавирусом, общее их количество достигло 188 106.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.
В течение суток зафиксированы 52 новых летальных случая. Всего в Украине зарегистрированы 3 757 смертей от COVID-19.
Выздоровели за сутки 1 788 человек. Всего их количество составило 83 106.
Болеют сейчас 100 891 человек, с подозрением на коронавирус — 253 177 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Киеве — 330, Днепропетровской — 298, Харьковской — 285, Тернопольской областях – 265.
Министерство здравоохранения обновило стандарты госпитализации больных с COVID-19. Теперь обязательной госпитализации подлежат больные из групп риска.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По стандартам Минздрава, в группы риска входят:
• пациенты с тяжёлой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
• тяжёлым течением артериальной гипертензии;
• декомпенсированным сахарным диабетом;
• иммуносупрессивными состояниями;
• почечной недостаточностью;
• цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации;
• онкологическими заболеваниями;
• тяжёлыми аллергическими болезнями;
• аутоиммунными заболеваниями.
Как сообщала Одесса News, Украина на 24 сентября находится на 25-м месте среди стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.