Главный эпидемиолог США: ношение масок может обуздать пандемию за 6-12 недель

Директор Центра по контролю и предотвращению заболеваемости США Роберт Редфилд отметил существование научных доказательств того, что ношение маски действительно защищает от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Маска — самое важное средство защиты общественного здоровья, которое у нас есть», — заявил Редфилд во время слушаний в комитете Сената США.

«Мы имеем чёткие научные доказательства, что это работает, — сказал Редфилд о масках. — Я даже скажу, что эта маска более гарантированно защитит меня от COVID, чем когда я приму вакцину от COVID, потому иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска — да».

«Он призвал американцев, особенно молодёжь, носить маски и сказал, что при условии массового ношения масок, пандемию можно обуздать за 6-12 недель. По оценкам Рэдфилда, вакцина от коронавируса станет доступной широкой общественности только осенью 2021-го, а небольшие поставки коронавирусной вакцины станут доступными в конце этого года», — говорится в сообщении.

Однако такие оценки Рэдфилда опроверг президент США Дональд Трамп, отметив, что вакцина может стать доступной уже в октябре и США будут готовы предоставить широкой общественности доступ к вакцине очень быстро.

Он также отметил: «Вакцина — значительно эффективнее маски» и предположил, что Редфилд «запутался» в своём ответе Конгрессу.

«Я на 100 процентов уверен в важности вакцины, — написал Редфилд в Twitter в тот же день, — и особенно в важности вакцины от COVID-19. Вакцина от COVID-19 вернёт американцев к нормальной повседневной жизни. Лучшая защита, которую мы имеем теперь — это важные меры по сдерживанию, ношение масок, мытьё рук, социальное дистанцирование и осторожное отношение к толпам».

По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 24 сентября число инфицированных коронавирусом в мире составляет 32 097 169 человек, из них 981 967 умерли и 23 679 970 выздоровели.

Лидерами по количеству больных по-прежнему остаются США (7 139 553), Индия (5 732 518) и Бразилия (4,627,780). Украина в этом списке занимает 25-е место.

По смертности также на первом месте США – 206 593. Далее идут Бразилия (139 065) и Индия (91 173).

Как сообщала Одесса News, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте количества случаев коронавирусной инфекции за неделю — почти 2 млн больных COVID-19, что на 6% больше, чем неделю тому назад.