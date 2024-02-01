Американские дальнобойные бомбы GLSDB направляются на фронт в Украине

Приехавшая в Киев с визитом замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила на брифинге вечером 31 января, что американские высокоточные бомбы малого диаметра (Small Diameter Bomb) уже направляются на фронт в Украине.

Видеозапись в Telegram опубликовало «РБК-Украина».

Нуланд рассказала, что США продолжают предоставлять Украине, которая подверглась полномасштабному российскому вторжению, помощь в сфере безопасности.

«Это включает в себя новые инвестиции и новые системы вооружения, такие, как лёгкие бомбы малого диаметра, которые направляются на фронт, а также поддержку восстановления оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться с теми, кто хочет украсть свободу», – отметила представитель Госдепартамента США.

30 января 2024 года Politico сообщило, что первая партия GLSDB должна прибыть в Украину на следующий день. Издание отмечало, что этим оружием не располагает пока даже американская армия. В Пентагоне подтвердили, что Украина получит высокоточные дальнобойные бомбы с реактивным ускорителем, которые США адаптировали для нанесения ударов на дальность 160 км, но не стали раскрывать сроки поставок. GLSDB можно применять с помощью РСЗО HIMARS.

Передача GLSDB уже профинансирована в рамках американской оборонной помощи Украине за 2023 год. Поэтому на ней не отразится приостановка поставок американского вооружения из-за блокировки принятия соответствующего бюджета помощи на 2024 год Конгрессом США.

Одесса News информировала, что Германия 31 января 2024 года обновила список военной помощи, которую она предоставила Украине, в неё вошли в том числе ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортёры.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy