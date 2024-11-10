В ночь на 10 ноября противник атаковал рекордным количеством беспилотников

С 20 часов вечера 9 ноября противник атаковал Украину рекордным количеством БпЛА.

В течение ночи радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 воздушных целей – ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска РФ, мыса Чауда (Крым), — сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

«По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 62-х БпЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях», — говорится в сообщении.

67 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, ещё 10 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России.

Подчёркивается, что «в результате атаки оккупантов пострадала Одесская область и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно, обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь».

Инфографика: Командование ВС ВСУ/Facebook

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