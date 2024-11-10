Что за стрельба была ночью в Одессе

Российские террористы в ночь на 10 ноября снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район.

По сообщению Telegram -канала «Одесса. Официально», «имеются повреждения гражданской инфраструктуры».

«В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. В некоторых локациях возникли пожары», — говорится в сообщении.

«В одном из разрушенных домов мы обнаружили погибшую собаку. Вот с кем они воюют», — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, побывавший на местах попадания обломков беспилотников.

Отмечается, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. 52 спасателя вместе с добровольцами и подразделением Одесского городского совета тушили пожар. По предварительной информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, пострадали 2 человека.

Предоставляется помощь. Утром будет развёрнут городской штаб, куда люди, чьи дома пострадали в результате атаки, могут обращаться за помощью.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Одесса News информировала, что в предыдущую ночь — 9 ноября — от очередной вражеской атаки по Одессе один человек погиб, ещё 13 ранены, среди которых двое мальчиков 4 и 16 лет. Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых 10 автомобилей полностью уничтожены огнём.

Фото: «Одесса официально»/Telegram, ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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