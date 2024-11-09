Один человек погиб, 13 ранены, в т.ч. 2 детей: итог вражеской атаки 9 ноября по Одессе

Прокуроры задокументировали последствия очередной вражеской атаки по Одессе ночью 9 ноября: один человек погиб, ещё 13 ранены, среди которых 2 детей.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Известно, что в результате массированной атаки БпЛА по Одессе и пригородах погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет. Информация о других пострадавших уточняется.

Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 автомобилей полностью уничтожены огнём.

Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооружённой агрессии России.

Одесса News информировала, что с 21 часа 8 ноября противник атаковал Украину из районов Приморско-Ахтарска и Орла РФ 51-м ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 32-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. 18 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины.

Фото: Одесская облпрокуратура/Telegram

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