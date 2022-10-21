Франция передала Одессе внедорожник, медикаменты и надувные лодки

20 октября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном, который привёз в Одессу гуманитарную помощь.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Во время встречи мэр Одессы рассказал о текущей ситуации в городе и стране в целом, помощи переселенцам и работе гуманитарного центра.

Геннадий Труханов поблагодарил народ Франции, а особенно город-побратим Марсель, за помощь, которую они оказывают Украине, и вручил господину Послу Почётное отличие Одесского городского головы «Одесса».

Отмечается, что весной Марсель передал Одессе шесть карет скорой помощи, наполненных медицинской и фармацевтической продукцией, три медицинских внедорожника, пожарно-спасательную машину и оборудование, а также строительные инструменты.

Сегодня эта техника задействована по назначению.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине заверил, что его страна – наряду с украинским народом от начала и до победы: «С 24 февраля Франция стоит рядом с Украиной во всех областях: военной, экономической, финансовой, гуманитарной и дипломатической. Мы начали помогать 24 февраля, сегодня – 20 октября, и мы будем продолжать помогать так же к победе».

В рамках визита в Одессу французская делегация посетила Городской гуманитарный центр, где передала гуманитарную помощь от Французской Республики: внедорожник с прицепом для транспортировки лодки и две полужёсткие надувные лодки; медицинские средства и медикаменты, а также одежду от Ассоциации «Марсель — Одесса».

Фото и видео: «Одесса»

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