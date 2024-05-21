Россия перебрасывает воинские подразделения в Херсонскую область

Армия РФ, вероятно, перебрасывает дополнительные подразделения в Херсонскую область.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что, в целом фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Волчанска, Часового Яра, Авдеевки, в западной части Запорожской области и в дельте реки Днепр.

«Российские «военкоры» подтвердили предварительные заявления о передислокации подразделений российской 76-й дивизии десантников из западной части Запорожской области в район Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области», — говорится в сообщении.

Российские блоггеры отметили, что войска РФ не восстановили полный контроль над Крынками, несмотря на то, что некоторые российские источники утверждают, будто бы войска РФ зачищают село. Позиционные боевые действия продолжаются под Крынками, и в Генштабе ВСУ отметили, что интенсивность российских атак на Днепровском направлении несколько снизилась.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 23.50 20 мая, «на Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наших воинов с плацдармов на левобережье Днепра. Враг провёл за последние сутки четыре атаки в направлении Олешковские пески – Крынки. В ходе боёв потери позиций не допущены».

Одесса News информировала, что Силы обороны Украины уничтожили в ночь на 19 мая морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора РФ проекта 266-М «Ковровец».

Карты: ISW

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy