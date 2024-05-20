В ВМС ВСУ подтвердили уничтожение российского корабля в Севастополе

Силы обороны Украины уничтожили в ночь на 19 мая морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора РФ проекта 266-М «Ковровец».

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

«Военно-морские силы ВС Украины вместе с побратимами продолжают приближать нас к победе», – отметили ВМС ВСУ.

Корабль предназначен для проводки за тралами кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз, пишет Flot.com. Он вошёл в состав флота в 1974 году. В разные годы назывался «Курский комсомолец», «Наводчик», с 1999 года – «Ковровец».

Telegram-канал «Крымский ветер» ночью сообщил о трёх попаданиях в Инженерную бухту Севастополя. По данным канала, произошло три прилёта в не указанный к тому времени корабль. Под ракетный удар, по всей вероятности, попал также корабль ВМФ России «Циклон», который является носителем «Калибров».

«Сегодня у Куриной пристани, рядом с которой был нанесён ракетный удар, находился корабль длиной 70-75 метров, после обеда корабля здесь уже не было», — говорится в сообщении.

Позже «Крымский ветер» добавил, что, по данным российских источников, удар был нанесён двумя баллистическими ракетами ATACMS, и якобы именно по кораблю проекта 22800 «Циклон», который находился в Севастополе. Отмечается, что в результате удара корабль, вероятно, утоплен, при этом погибли шесть военных Черноморского флота РФ, ещё 11 получили ранения.

Для справки. По данным управления стратегических коммуникаций ВСУ, до полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля. Из них почти треть уничтожили или повредили силы обороны Украины.

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