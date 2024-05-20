Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате аварии вертолёта, который 19 мая разбился в горах на границе с Азербайджаном. Также жертвой катастрофы стал министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, сопровождавший лидера в поездке.

Информацию утром 20 мая сообщило MEHR News Agency, пишет издание Обозреватель.

Иранские СМИ публиковали фото и видео с места крушения, где работали десятки спасательных групп.

Отмечается, что кроме президента и главы МИД Ирана, на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, представитель лидера Исламской революции в этой же провинции аятолла Мохаммад Али Але-Хашем и несколько других неназванных лиц. Все они погибли.

В колонне вертолётов было три борта, два из которых перевозили министров и чиновников, и они успешно прибыли к месту назначения.

В Тегеране на площади Валиаср собрались иранцы, чтобы помолиться «за здоровье президента и его спутников».

Для справки. Ибрагим Раиси известен как союзник Путина и террористической организации ХАМАС. Он заявлял о готовности быть «посредником» между РФ и Украиной, а также приветствовал боевиков с «победой» над Израилем.

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