В госпитале Харькова умер солдат из Одесской области Николай Литвинюк

11 января 2024 года в харьковском госпитале от сердечной недостаточности скончался 44-летний житель посёлка Любашёвка Одесской области, солдат Николай Литвинюк.

Об этом сообщила в Facebook Любашёвская община.

Солдат воевал на передовых позициях на одном из самых горячих на всей линии фронта Купянском направлении Харьковской области, где с боевыми побратимами держали оборону и давали достойный отпор российским оккупантам.

По состоянию здоровья Николая направили на медицинское обследование военно-врачебной комиссии, но сердце защитника не выдержало ужасов войны и он умер в госпитале г. Харьков от сердечной недостаточности.

Простились с солдатом 18 января. Его похоронили в Любашёвке, на Аллее Славы, с воинскими почестями.

Одесса News сообщала о смерти 12 января 2024 года в госпитале от ранений, полученных в бою на Херсонщине 22-летнего одессита Виктора Козакова.

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Фото: Любашёвская громада/Facebook

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