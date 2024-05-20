20 мая в Одессе стабилизационное и аварийное отключения света в жилых домах

Жители ряда улиц в Одессе 20 мая будут без света.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 88-195, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Равенства, 92, пер. Абрикосовый, 1-29, Фонтанская дор., 106/к.37,40, пер. Янтарный, 6-8, Айвазовского (Тимиразева), 34. Работы продлятся до 17.00.

Центральные РЭС: пр. Шевченко, 8/13, 12-73, Цветочная, 1-21, Кордонная, 25-74, А. Косяченко, 9-54, Св. Рихтера, 33-109, Т. Тэсс, 3-43, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37, Богуна, 6-21, Платановая, 1-126, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, Апрельская, 20-33, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Сельская, 29-44, Туристская, 7-15 , Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99, Малишевского (Гастелло), 9-55, Клименко, 25, 33в. Работы до 19.00.

Северные РЭС: Агрономическая, 1-189, Петра Болбочана (Мичурина), 1-43, Молодёжная, 1-21, Заболотного, 56, 56а. Работы до 19.00.

Согласно лимитам потребления электроэнергии, доведённым НЭК Укрэнерго, 20 мая в Одессе и области будут применяться графики стабилизационных отключений в период с 18:00 до 00:00. Причина – дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший вследствие обстрелов врагом генерирующего оборудования.

До 18:00 20 мая ограничения не прогнозируются, — пообещали в ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком можно здесь.

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