В Одессе стартовал проект по установке солнечных батарей на многоэтажных домах

В Одессе началась реализация проекта по установке солнечных батарей на крышах многоэтажных домов.

Как сообщает официальный сайт города, работа над проектом «Солнечный город» стартовала в начале этого года при содействии одесской мэрии и за счёт привлечённых средств компаний, которые имеют соответствующую лицензию.

«Солнечные батареи предназначены исключительно для генерации электрического тока, который будет направляться в электрическую сеть по «зелёному тарифу», — говорится в сообщении.

«Что касается жителей многоквартирного дома, то для них выгода очевидна – они получат отремонтированную крышу и впоследствии будут получать 25% прибыли от выработанной электроэнергии. По предварительным подсчётам, это 80-90 тысяч гривен в год на дом. Эти средства жильцы смогут тратить на благоустройство и ремонт собственного дома», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Городской голова отметил также и плюсы для города — привлечение средств для ремонта жилого фонда и снижение потребления электроэнергии, выработанной традиционными способами. Это будет способствовать снижению выбросов СО2 и выполнению «Соглашения мэров» по снижению выбросов углекислого газа, к которому Одесса присоединилась в 2015 году.

На сегодняшний день это первая солнечная электростанция, установленная на крыше девятиэтажного дома №144 по улице Капитана Кузнецова, что в Суворовском районе Одессы,. в рамках проекта «Солнечный город». За внебюджетные средства уже приобретено оборудование для установки одиннадцати таких станций ( 1450 фотоэлектрических модулей и 11 инверторов для преобразования постоянного тока в переменный).

Отмечается, что сейчас ведутся работы по капитальному и текущему ремонту крыш ещё трёх домов, на которых в ближайшее время будут установлены солнечные электростанции.

Кстати. «Зелёный тариф» — спецтариф, по которому государство закупает у частных лиц электроэнергию, сгенерированную солнечными (СЭС) и ветровыми (ВЭС) электростанциями. Для СЭС, установленных на крышах зданий, введённых в эксплуатацию после 30 июня 2015 года, он составляет 4,54 грн/кВтч.

Фото: «Одесса»