Пожар: 67 спасателей тушили огонь на заводе в Лиманском районе

19 октября в 23:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в помещении промышленного цеха на территории завода по изготовлению металлических дверей в Лиманском районе, с. Фонтанка-3, по ул. Александровская дорога, 12.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что на место вызова прибыли 67 человек личного состава ГУ ГСЧС, 14 машин противопожарной техники.

Установлено, что горела крыша здания цеха и существовала угроза распространения огня по всей площади крыши.



«Тушение пожара осложнялось постоянным разрушением металлических и деревянных конструкций, единичными взрывами легковоспламеняющихся жидкостей», — говорится в сообщении.

Пожарные работали по повышенному номеру вызова.



Спасатели пожар локализовали 20 октября в 3:09 и в 5:55 полностью ликвидировали на площади 2 000 м2.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна.



Как сообщала Одесса News, 14 октября одноэтажном частном доме в Любашевском районе, в селе Боково на улице Колхозная, 9 во время пожара погибла хозяйка дома из-за нарушения правил пожарной безопасности при курении.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области