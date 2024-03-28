64 спасателя прибыли тушить пожар в 25-этажном доме на ул. Каманина в Одессе

Днём 27 марта в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Каманина в Приморском районе Одессы.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Прибывшими 64 пожарными на 15 спецмашинах было установлено возгорание открытым пламенем квартиры на 16-м этаже 25-этажного жилого дома.

«Спасатели работали по повышенному номеру вызова. Из-за значительного задымления ликвидировали пожар в составе двух звеньев газодымозащитной службы в аппаратах защиты органов дыхания и зрения», — говорится в сообщении.

По незадымленной лестничной клетке спасателями эвакуированы 8 человек. Из горящей квартиры спасена собачка.

Менее чем через час спасатели полностью ликвидировали пожар на общей площади 30 м кв.

«К счастью, никто больше не пострадал. Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются», — резюмируют спасатели.

Одесса News информировала о пожаре, произошедшем 26 марта 2024 года на станции техобслуживания по улице Выездной в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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