В Одессе во время пожара с балкона 9 этажа выпрыгнула женщина

20 мая в 9:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении балкона квартиры на 9 этаже по улице Героев Обороны Одессы, 34 в Одессе.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области, по прибытию на место вызова спасателей установлено возгорание имущества у входной двери в квартиру на площади 3 кв. метра.

Отмечается, что в 10:04 пожар был локализован и в 10:06 ликвидирован.

«В результате падения с балкона погибла женщина, которая находилась в квартире. Из-за узкого междворового проезда, большого количества припаркованных автомобилей и захламленности проезда бетонными блоками возможности установить автоколенчатый подъёмник не было», — говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлечено 9 единиц пожарной техники и 32 человека личного состава.

По сообщению Суворовского отдела полиции в Одессе, правоохранители расследуют обстоятельства гибели женщины, упавшей с балкона на глазах у прохожих.

«Травмы, полученные при падении, оказались несовместимыми с жизнью. В квартире, которую потерпевшая сняла накануне, было полно дыма. По предварительным данным специалистов, возгорание произошло от подушки — её спасатели нашли у входной двери», — рассказала полиция.

По факту смерти женщины сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшей и обстоятельства происшествия.

Как сообщала Одесса News, 16 мая в девятиэтажке по улице 40 лет Обороны Одессы на пожаре погибла 55-летняя хозяйка жилья.

Всего с начала года в Одесской области пожары унесли жизни 35 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово и Слободка Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, Южный, пгт Тарутино, Саврань, Великая Михайловка.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области