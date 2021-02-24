Обокрал магазин на миллион гривен: через сутки был пойман одесской полицией

В Одессе полицейские задержали мужчину, который обворовал магазин оптического оборудования более чем на миллион гривен.
Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.
Отмечается, что вор тщательно подготовился к преступлению: обесточил здание, чтобы не попасть в объектив видеокамер, монтировкой выломал входную дверь, собрал с витринных шкафов оптико-электронные приборы, загрузил их в автомобиль и поехал домой.
Как сообщил и.о. начальника отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 Тимофей Бершацкий, злоумышленником оказался 35-летний местный житель. Разоблачили его в течение суток.
У жителя Одессы правоохранители изъяли похищенные вещи и орудия совершения преступления. Мужчине объявили подозрение и поместили в изолятор временного содержания.
За кражу, совершённую в особо крупных размерах, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Как сообщала Одесса News, правоохранители Одесской области задержали при пересечении границы членов преступной группировки, промышлявших кражей денег из банкоматов.
Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1
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