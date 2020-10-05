Одесская полиция задержала группировку иностранцев за кражи из банкоматов

Правоохранители Одесской области задержали при пересечении границы членов преступной группировки, промышлявшие кражей денег из банкоматов.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, фигуранты опустошили банкоматы более чем на три миллиона гривен.

«Разоблачили преступную деятельность фигурантов работники Департамента уголовного розыска Нацполиции и их коллеги из Черкасской и Одесской областей», — говорится в сообщении.

Оперативники установили, что в состав преступной группы входило пять человек — граждане соседнего государства. В настоящее время известно, что фигуранты обокрали банкоматы на территории Одесской, Черкасской, Ривненской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областей.

Отмечается, что злоумышленники выбирали учреждения, где были установлены банкоматы, в удалённых населённых пунктах. Перед кражей делали «разведку», выясняли расписание работы таких учреждений, наличие в них камер наблюдения, охранной сигнализации, составляли схему нападения и ухода. В ночное время суток проникали в помещение, путём повреждения защитных дверей и решёток, вынимали из банкоматов кассеты с деньгами и исчезали.

Правоохранители установили причастность злоумышленников к совершению 9 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Одесской области при силовой поддержке областного спецподразделения КОРД и пограничников задержали пятерых злоумышленников, когда они пытались пересечь границу.

В настоящее время им избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения по 650 000 гривен залога.

Правоохранители проверяют причастность злоумышленников к совершению других правонарушений и устанавливают других участников преступной группы.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, 30 сентября 2020 года полиция задержала 32-летнего гражданина одной из стран Закавказья при попытке обокрасть квартиру пенсионерки на улице Ильфа и Петрова в Одессе.

Фото и видео: управление коммуникации Нацполиции Украины