Наркотики под видом зоотоваров: в Одессе задержали наркоторговцев

В Одесской области пограничники разоблачили нарколабораторию с ежемесячным оборотом в 25 кг солей α-PVP.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что оперативные сотрудники Одесского пограничного отряда совместно с представителями Национальной полиции разоблачили мужчин, специализировавшихся на изготовлении и распространении особо опасных психотропов по всей территории Украины.

«Организатором наркобизнеса оказался местный житель Одесской области. В целях конспирации своей деятельности злоумышленник обустроил нарколабораторию в складском помещении на одном из дачных кооперативов области. К функционированию своего нелегального бизнеса мужчина привлёк 27-летнего знакомого», — рассказывают пограничники.

По их информации, наркопредприниматели систематически оптовыми партиями покупали жидкости, оборудование и другие ингредиенты, необходимые для изготовления синтетических наркотиков.

Правоохранители установили, что дельцы ежемесячно «наваривали» около 25 кг солей, получая выручку за это более восьми миллионов гривен.

Для наркоторговли одесситы создали собственную сеть телеграмм-каналов, через которые распространяли товар. Заказы наркодельцы сбывали по всей территории Украины, используя логистическую компанию, а наркотики прятали в фирменных зип-пакетах под видом зоотоваров.

Во время санкционированных обысков по местам жительства преступников в лаборатории и автомобилях, которыми пользовались наркодельцы, обнаружили и изъяли значительное количество разнообразных наркотических и психотропных веществ, среди которых alfa-PVP, амфетамин, экстази, каннабис, а также лабораторное оборудование, черновые записи и наличные денежные средства.

В общей сложности, правоохранители у злоумышленников обнаружили шесть килограммов наркотических веществ. Ориентировочная стоимость изъятого может составить более четырёх миллионов гривен.

В настоящее время дельцы задержаны. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к изготовлению и распространению наркотических средств.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года в Белгород-Днестровском районе Одесской области оперативные сотрудники Морской охраны Госпогранслужбы и представители Национальной полиции разоблачили мужчину, который занимался выращиванием растений психотропного действия.

Фото: Госпогранслужба

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