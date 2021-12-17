Одесская полиция получила передвижную криминалистическую лабораторию

16 декабря прошла передача десяти передвижных криминалистических лабораторий, приобретённых в рамках комплекса мер поддержки Украины со стороны Европейского Союза, в частности, программы «ПРАВО-Полиция» при поддержке Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и Консультативной миссии ЕС в Украине.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что полученные автомобили со специальным оборудованием помогут полицейским более эффективно расследовать тяжкие преступления и бороться с организованной преступностью.

Одесские полицейские получили одну такую лабораторию.

Мэри Акопян, заместитель министра МВД Украины, отметила, что «главная цель Министерства внутренних дел и Национальной полиции – обеспечение верховенства права в Украине и обеспечение прав человека. А для этого нам нужна современная техника, высокая квалификация наших офицеров», поблагодарив европейских партнёров «за столь последовательную поддержку».

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года Консультативная миссия Европейского союза в Украине поддержала одесских полицейских новым техническим оборудованием.

Фото: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

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