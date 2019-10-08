Мэр Одессы встретился с коллегой из Израиля

7 октября мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с мэром израильского города Ноф-ха-Галиль г-ном Роненом Плотом.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили возможность установления партнёрских отношений и вопросы развития сотрудничества между городами, в частности, в сферах туризма, культуры, спорта и IT-технологий.

Кстати. Ранее израильский город Ноф-ха-Галиль носил название Нацрат-Иллит.

Как сообщала Одесса News, в рамках IV Международного инвестиционного форума ODESA 5T мэр города Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Киргизской Республики в Украине г-ном Жусупбеком Шариповым.

Фото: «Одесса»