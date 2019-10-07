Мэр Одессы встретился с киргизским послом

В рамках IV Международного инвестиционного форума ODESA 5T мэр города Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Киргизской Республики в Украине г-ном Жусупбеком Шариповым.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Господин Посол высоко оценил формат проведения инвестиционного форума и представленные на нём проекты. В ходе диалога стороны обменялись опытом привлечения инвестиций и выразили готовность развивать отношения между странами на уровне городов. В качестве города-партнёра Одессе был предложен город Ош», — говорится в сообщении.

Как отметил г-н Жусупбек Шарипов, Ош называют южной столицей Киргизии, что уже роднит его с Одессой – южной столицей Украины.

Кстати. Киргизия – горная страна в Центральной Азии, расположенная вдоль Великого шёлкового пути – древней торговой дороги между Китаем и Средиземноморьем. На юге страны находится город Ош, история которого насчитывает более тысячи лет. Он славится огромным базаром, где когда-то останавливались купцы, следовавшие по Великому шёлковому пути.

Киргизия обладает значительным потенциалом по многим видам природного минерального сырья.

Фото: «Одесса»