Максим Марченко показал министру обороны Швеции Одесский морской порт

12 декабря начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился с Министром обороны Швеции Полом Йонсоном, приехавшим с визитом в Украину.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

Пол Йонсон в рамках своего визита в Одесскую область посетил Одесский морской торговый порт, где Максим Марченко рассказал о деятельности морских портов в рамках участия в «Зерновой инициативе».

В этом контексте разговора начальник Одесской ОВА отметил, что на будущее важно не только расширение объема экспортируемых зерновых, но и расширение номенклатуры грузов, идущих из портов Большой Одессы. Также руководитель области отметил необходимость увеличения и количества портов, которые будут работать в рамках «Зерновой инициативы», в частности, включения в этот список Николаевского морского порта и порта «Ольвия».

«Я вижу насколько устойчив украинский народ. Прежде всего хочу искренне поблагодарить Вооружённые Силы Украины, которые борются не только за свободу и независимость Украины, но и всей Европы. Это очень важно для нас. Именно поэтому Швеция поддерживает не только Украину, но и инвестирует в общую безопасность», — сказал Пол Йонсон.

Также глава оборонного ведомства Швеции сообщил о дальнейших планах поддержки нашей страны официальным Стокгольмом. В частности, министр сказал Максиму Марченко, что несколько недель назад правительство и парламент Швеции приняли девятый пакет помощи Украины со стороны Швеции, который в половину больше предыдущего.

«В этом пакете мы предоставляем новые системы ПВО и амуниции, есть пункт, связанный с зимой. Мы расширяем поддержку Украины на фоне усиления эскалации со стороны России. Также напоминаю, что в следующем году Швеция будет председательствовать в Совете Европы. И для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины в Европе. Уверяю – Украина является приоритетом для Швеции», – отметил Пол Йонсон.

В свою очередь, Максим Марченко поблагодарил Правительство Швеции за поддержку нашей страны.

Как сообщала Одесса News, министр обороны Швеции Пол Йонсон провёл 11 декабря вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым брифинг в одесском филиале медиацентра «Украина».

Фото: ООВА

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