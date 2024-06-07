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Пентагон огласил содержимое нового пакета оборонной помощи США Украине

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Министерство обороны США огласило перечень вооружения и техники, которые войдут в новый пакет оборонной помощи стоимостью $225 млн.

Список опубликован 7 июня на официальном сайте Пентагона, информирует издание ГОРДОН.

В состав пакета помощи, в частности, войдут:

  • гаубицы калибра 155 мм;
  • гусеничные бронетранспортёры М113;
  • патрульные катера;
  • прицепы для перевозки тяжёлой техники;
  • 81-мм миномётные системы;
  • боеприпасы к реактивным системам M142 HIMARS;
  • ракеты к зенитным комплексам MIM-23 Hawk;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • переносные зенитные комплексы Stinger;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • подрывные заряды;
  • приборы ночного видения;
  • запчасти и другое вспомогательное оборудование.

Одесса News информировала, что завод Пентагона, расположенный неподалёку от Далласа в США, в скором времени будет производить 155-мм снаряды, которые будут передавать Украине.

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