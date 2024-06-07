Пентагон огласил содержимое нового пакета оборонной помощи США Украине

Министерство обороны США огласило перечень вооружения и техники, которые войдут в новый пакет оборонной помощи стоимостью $225 млн.
Список опубликован 7 июня на официальном сайте Пентагона, информирует издание ГОРДОН.
В состав пакета помощи, в частности, войдут:
- гаубицы калибра 155 мм;
- гусеничные бронетранспортёры М113;
- патрульные катера;
- прицепы для перевозки тяжёлой техники;
- 81-мм миномётные системы;
- боеприпасы к реактивным системам M142 HIMARS;
- ракеты к зенитным комплексам MIM-23 Hawk;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- переносные зенитные комплексы Stinger;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- подрывные заряды;
- приборы ночного видения;
- запчасти и другое вспомогательное оборудование.
Одесса News информировала, что завод Пентагона, расположенный неподалёку от Далласа в США, в скором времени будет производить 155-мм снаряды, которые будут передавать Украине.
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