Пентагон огласил содержимое нового пакета оборонной помощи США Украине

Министерство обороны США огласило перечень вооружения и техники, которые войдут в новый пакет оборонной помощи стоимостью $225 млн.

Список опубликован 7 июня на официальном сайте Пентагона, информирует издание ГОРДОН.

В состав пакета помощи, в частности, войдут:

гаубицы калибра 155 мм;

гусеничные бронетранспортёры М113;

патрульные катера;

прицепы для перевозки тяжёлой техники;

81-мм миномётные системы;

боеприпасы к реактивным системам M142 HIMARS;

ракеты к зенитным комплексам MIM-23 Hawk;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

переносные зенитные комплексы Stinger;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

подрывные заряды;

приборы ночного видения;

запчасти и другое вспомогательное оборудование.

Одесса News информировала, что завод Пентагона, расположенный неподалёку от Далласа в США, в скором времени будет производить 155-мм снаряды, которые будут передавать Украине.

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