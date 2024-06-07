Куда пойти в Одессе на выходных 8-9 июня

8-9 июня одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

8-9 июня Одесская областная универсальная научная библиотека имени М. С. Грушевского станет местом встречи писателей, специалистов издательского дела, учёных, литературоведов, искусствоведов, иллюстраторов книги, библиотечных специалистов и широкой общественности. На XXIV Всеукраинском выставке-форуме «Украинская книга на Одесчине» встретятся книголюбы, литераторы, издатели, учёные, художники. Посетителей ждут книжные новинки ведущих издательств Украины, творческие встречи с писателями, автограф-сессии, мастер-классы, конкурсы. На выставке-форуме будут представлены новые издания около 60 отечественных издательств из разных регионов Украины. Творческие встречи с писателями и презентации новых изданий состоятся также в Центральной городской библиотеке им. Ивана Франко, Центральной городской детской библиотеке ЦГБС для детей города Одессы.

8 июня в Одесской областной филармонии концерт популярного украинского певца Владимира Дантеса. Стоимость билетов от 550 гривен. Приходите к 18 часам. Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

9 июня в Одесской областной филармонии концерт пианистки Дианы Гульцовой, заслуженной артистки Украины, солистки филармонии. Непревзойдённая пианистка исполнит произведения, неподвластные времени, Франца Шуберта, Фридерика Шопена, Роберта Шумана. Стоимость билетов от 150 гривен. Детям бесплатно до 5 лет без предоставления отдельного места.

9 июня Одесский оперный театр приглашает на вечер романтического, мистического и гениального балета Адольфа Адана “Жизель”. Балет в 2-х действиях. Приходите к 17 часам. Стоимость билетов от 100 гривен.

До 15 июня в Одесском музее Блещунова выставка работ одесского художника Сергея Лиховида «Триумф воли: 1936-2024». Главный месседж выставки — донести до человечества, что во время войны допускать агрессора к Олимпийским играм — означает вооружать его и признавать эту страну на уровне других демократических стран, оправдывая её преступные действия в Украине. Адрес: ул. Польская, 19.

По 16 июня состоится ежегодный международный фестиваль киноискусства для детей и подростков «Чилдрен Кинофест». Проходит в гибридном формате – онлайн и офлайн. 8 июня – фильм «Птичья скала» (Ирландия). Это история для самых маленьких о птице и её друзьях, которые спасают от опасностей единственное яйцо, снесённое на их острове в этом году. 9 июня — Окейспасиббывай (Нидерланды). Главные героини — одноклассницы, которые бегут из школы для детей с нарушением слуха, чтобы посетить бабушку одной из девушек. Кинофестиваль смогут посетить все желающие по предварительной регистрации на сайте Чилдрен Кинофест www.childrenkinofest.com. Показ фильмов пройдёт в кинотеатре «СІНЕМА СІТІ» в ТРЦ FONTANSKY CENTER. Адрес: Семафорный переулок, 4.

До 1 июля к 100-летнему юбилею Одесского музея западного и восточного искусства открылась выставка подарков музею «Инвестиции в вечность». Представлены избранные подарки музея, поступившие в музейную коллекцию, начиная с 1970-х годов до настоящего времени – это произведения западноевропейских и восточных художников: живопись, декоративно-прикладное искусство, графика и скульптура. Выставка работает ежедневно (кроме среды) с 12:00 до 17:00 (касса до 16:30). Билеты – 100/50 грн. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

Уютных, мирных выходных!

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