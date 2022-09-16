Одесский музей западного и восточного искусства расскажет всё о комиксах

Одесский музей западного и восточного искусства 17 сентября приглашает к себе на лекторий, во время которого музейщики поведают историю создания комиксов.

Долгое время слово «комикс» ассоциировалось у многих с чем-то комическим, смешным, несерьёзным. Действительно, комикс зарождается на почве карикатуры и «бульварного романа».

Однако, очень скоро он выходит за эти тесные рамки и трансформируется в нечто совсем другое. В стремительном культурном потоке ХХ-ХХІ веков комикс занимает свою нишу и отстаивает право быть самостоятельным девятым видом искусства на перекрёстке литературы и графики.

От изданий газетного формата на второсортной бумаге комиксы переходят в разряд элитных коллекционных изданий с золотым тиснением.

Такие произведения, как «Контракт с Богом» Уилла Айснера, «Маус» Атра Шпигельмана, «Стражи» Алана Мура, «Город грехов» Фрэнка Миллера и целый ряд других, без сомнений считаются культовыми и являются очень значительным явлением в современной поп-культуре.

Благодаря своей универсальности и многогранности комикс продолжает завоёвывать всё большее количество поклонников и уже давно стал предметом коллекционирования музейного уровня.

Из лекции вы узнаете об истории комиксов, о том, как изменялся образ супер-героя в комиксах и о том, кто смог в одиночку победить армию супер-героев, о том, чем комикс отличается от манги и что такое BD, с чего можно начинать коллекционирование комиксов, а также о тенденциях в современном украинском комиксе и многое другое.

Лектор — Александр Вазилов.

Начало в 15:00.

Стоимость билетов 100 грн. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации).

Адрес музея: Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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