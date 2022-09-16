16 сентября 4 судна отправились из портов Большой Одессы по зерновому коридору

16 сентября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 4 судна с 69,6 тыс. тонн агропродукции.

Об этом в Facebook сообщает Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 3,4 млн. тонн агропродукции.

«Всего из украинских портов вышло 149 судов с агропродукцией в страны в страны Азии, Европы и Африки», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 15 сентября по зерновому коридору в Чёрном море отправились 11 судов, загруженных агропродукцией, из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

В Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединённых Наций Украина, Турция, Россия и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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