359-е сутки войны: враг не жалеет сил, чтобы взять Бахмут

Начались 359-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ состоянием на 6 утра 17 февраля.

На Бахмутском направлении от шквала вражеского огня потерпели населённые пункты Спорное, Выемка, Белогоровка, Весёлое, Раздолевка, Фёдоровка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка и Озаряновка.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населённых пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской и Раздолевка, Фёдоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой областей.

Противник не прекращает миномётные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, населённых пунктов с мирными жителями и на других направлениях — Запорожском, Херсонском, всё чаще задействуя авиацию. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, применили 41 ракету разных типов по территории нашей страны, 5 из них — С-300, по Харькову. 16 ракет сбиты нашими защитниками.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, склад боеприпасов, а также ещё 2 других важных объекта оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один — по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Как сообщала Одесса News, ночью 16 февраля противник выпустил по Украине 36 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

На главном фото боец 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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