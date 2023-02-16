Воздушные Силы ВСУ: ночью противник выпустил по Украине 36 крылатых ракет

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Об этом информирует в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что противник выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

«Применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет «Калибр» с фрегата из акватории Чёрного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолётов тактической авиации Су-35 из Мелитополя», — говорится в оперативной информации.

Подчёркивается, что силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр» и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

«К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет», — констатирует Командование.

В частности, с применением стратегической авиации врагом нанесён удар по одному из объектов критической инфраструктуры в Кировоградской области. Там идёт тушение пожара.

В результате ракетных ударов пострадал Павлоград Днепропетровской области. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно семь человек пострадали. Двое раненых госпитализировали — 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Позже Главнокомандующий ВСУ уточнил, что всего в ночном ракетном ударе было применено не 32, а 36 ракет (12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, 8 крылатых ракет морского базирования «Калибр», 12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31, 1 противокорабельная ракета «Оникс»).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.